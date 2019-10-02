Стали известны подробности трансляций матчей НХЛ на «Яндексе»

Завтра, 3 октября 2019 года, в «Яндекс.Эфире» начинается сезон Национальной хоккейной лиги. Российские болельщики бесплатно увидят все матчи, а также смогут выбрать комментарии на русском или английском языке. На матчах будут работать Александр Кузмак, Дарья Миронова, Сергей Федотов, Владимир Дехтярёв и другие российские комментаторы.
Также на канале НХЛ в «Яндекс.Эфире» можно будет увидеть:
• повторы матчей, которые можно смотреть в удобное время;
• короткие нарезки лучших моментов каждой игры;
• обзоры с лучшими моментами всех матчей игрового дня;
• включения из студии, где комментаторы подробно разберут главный матч дня;
• еженедельную аналитическую программу.
Все трансляции и видео доступны на территории России. Отмечается, что для всех матчей будут доступны комментарии на русском языке и оригинальная звуковая дорожка на выбор. Исключением могут быть только те игровые дни, когда одновременно будут проходить более 10 матчей. В таком случае для 11-го матча будет оригинальная звуковая дорожка, а комментарии на русском языке станут доступны для неё в течение восьми часов.
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