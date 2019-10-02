Светлов: «Адмиралу» не повезло с голами. В большом спорте мелочей нет

Главный тренер хоккейного клуба «Адмирал» Сергей Светлов поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с новосибирской «Сибирью» (1:2).



«У нас были хорошие моменты. Два раза в ноль выходили, в штангу попали… Немного нам с голами не повезло. Концовка, когда за минуту получаешь гол после своей ошибки – это обидно. В большом спорте мелочей нет, нужно концентрироваться в каждой смене на каждый игровой отрезок», — приводит слова специалиста официальный сайт клуба.

Дубль Пуустинена помог «Сибири» взять реванш у «Адмирала»

Гости открыли счёт в начале первого периода. Юусо Пуустинен оказался самым расторопным перед воротами Антона Красоткина и переправил шайбу в цель. До перерыва хозяева также сумели отправить шайбу в ворота Алексея Красикова, однако гол Юрия Петрова был отменён после видеопросмотра по причине игры рукой.



На старте второго периода «морякам» удалось отыграться усилиями Дениса Вихарева. Нападающий приморского клуба получил шайбу на пятаке и эффектно переиграл Красикова. За минуту до конца основного времени Пуустинен оформил дубль, решив исход матча.