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Дубль Пуустинена помог «Сибири» взять реванш у «Адмирала»

Дубль Пуустинена помог «Сибири» взять реванш у «Адмирала»
Хоккей / КХЛ 0

«Адмирал» принимал «Сибирь» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Николая Заварухина.

Гости открыли счёт в начале первого периода. Юусо Пуустинен оказался самым расторопным перед воротами Антона Красоткина и переправил шайбу в цель. До перерыва хозяева также сумели отправить шайбу в ворота Алексея Красикова, однако гол Юрия Петрова был отменён после видеопросмотра по причине игры рукой.

На старте второго периода «морякам» удалось отыграться усилиями Дениса Вихарева. Нападающий приморского клуба получил шайбу на пятаке и эффектно переиграл Красикова. За минуту до конца основного времени Пуустинен оформил дубль, решив исход матча.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 октября 2019, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Пуустинен (Пельтола, Руохомаа) – 04:54' (5x5)   1:1 Вихарев (Лисин, Козловский) – 21:00' (5x5)   1:2 Пуустинен – 58:59' (5x5)

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

30 сентября команда Сергея Светлова забросила две шайбы в конце третьего периода, отыгравшись со счёта 0:2. В серии буллитов «Адмирал» дожал «Сибирь».

«Адмирал» — «Сибирь»: Вихарев эффектно переиграл голкипера гостей Красикова
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