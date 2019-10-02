Дубль Пуустинена помог «Сибири» взять реванш у «Адмирала»

«Адмирал» принимал «Сибирь» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Николая Заварухина.

Гости открыли счёт в начале первого периода. Юусо Пуустинен оказался самым расторопным перед воротами Антона Красоткина и переправил шайбу в цель. До перерыва хозяева также сумели отправить шайбу в ворота Алексея Красикова, однако гол Юрия Петрова был отменён после видеопросмотра по причине игры рукой.

На старте второго периода «морякам» удалось отыграться усилиями Дениса Вихарева. Нападающий приморского клуба получил шайбу на пятаке и эффектно переиграл Красикова. За минуту до конца основного времени Пуустинен оформил дубль, решив исход матча.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

30 сентября команда Сергея Светлова забросила две шайбы в конце третьего периода, отыгравшись со счёта 0:2. В серии буллитов «Адмирал» дожал «Сибирь».