«Динамо» М — «Северсталь»: в воротах гостей сыграет Подъяпольский

Стали известны составы московского «Динамо» и череповецкой «Северстали» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Москве состоится сегодня, 2 октября, начало игры — в 19:30 мск.



«Динамо» Москва:



Бочаров (Ерёменко);

Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;

Зайцев — Лямин, Брюквин — Полыгалов — Индрашис;

Волков — Миронов, Петунин — Игумнов — Алексеев;

Григорьев, Бойков, Михайлов — Круглов — Афиногенов.



«Северсталь»:



Подъяпольский (Хакимов);

Хлыстов — Балдаев, Монахов — Якимов — Лишка;

Хохлов — Хабаров, Марковин — Кодола — Морозов;

Провольнев — Кудако, Вовченко — Трубачёв — Гераськин;

Рогов, Алексеев, Николишин — Яковлев — Лапенков.