«Динамо» М — «Северсталь»: в воротах гостей сыграет Подъяпольский
Стали известны составы московского «Динамо» и череповецкой «Северстали» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Москве состоится сегодня, 2 октября, начало игры — в 19:30 мск.
«Динамо» Москва:
Бочаров (Ерёменко);
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Зайцев — Лямин, Брюквин — Полыгалов — Индрашис;
Волков — Миронов, Петунин — Игумнов — Алексеев;
Григорьев, Бойков, Михайлов — Круглов — Афиногенов.
«Северсталь»:
Подъяпольский (Хакимов);
Хлыстов — Балдаев, Монахов — Якимов — Лишка;
Хохлов — Хабаров, Марковин — Кодола — Морозов;
Провольнев — Кудако, Вовченко — Трубачёв — Гераськин;
Рогов, Алексеев, Николишин — Яковлев — Лапенков.
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