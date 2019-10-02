Илья Самсонов дебютирует в НХЛ в матче с «Нью-Йорк Айлендерс»
Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов начнёт в основном составе матч с «Нью-Йорк Айлендерс» 5 октября в регулярном чемпионате сезона-2019/20, сообщает журналист Саманта Пелл со ссылкой на главного тренера клуба Тодда Рирдена. Для Самсонова матч станет дебютом в НХЛ.
Самсонов является воспитанником «Магнитки» и выступал за основную команду с сезона-2014/15, перейдя в систему «Вашингтона» весной 2018 года. В сезоне-2017/18 вратарь одержал 12 побед в 26 матчах регулярного чемпионата, отразив 92,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,31. В плей-офф провёл пять матчей, одержал одну победу и отразил 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,3.
Washington Post: добро пожаловать в начало эпохи Ильи Самсонова
- 2 октября 2019
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