Washington Post: добро пожаловать в начало эпохи Ильи Самсонова

Обозреватель издания Washington Post Изабель Хуршудян прокомментировала выставление клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на драфт отказов голкипера Феникса Копли, главного конкурента Ильи Самсонова.
«Копли — на уэйвере. Добро пожаловать в начало эпохи Ильи Самсонова. Почему «Вашингтон» ждал до сегодняшнего дня с этим решением? «Столичные» надеются, что никто из других команд Копли не заберёт, потому что составы уже сформированы. «Вашингтон» хочет его сохранить на случай травмы основного голкипера Брейдена Холтби. И ещё есть пара моментов. У «Кэпиталз» есть проблемы с потолком зарплат, а удержать Копли с зарплатой выше нынешних $ 1,1 млн будет очень сложно. Самсонов подешевле, хотя и ненамного. У Холтби — контрактный год, и «Вашингтону» нужно понять, что собой представляет Самсонов», — отметила Хуршудян в своём «твиттере».
Отметим, что контракт Самсонова — двусторонний и будет действовать до конца сезона-2020/21. Его оклад в НХЛ составит $ 925 тыс. за сезон.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
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