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«Динамо» Р — «Авангард»: классный гол Андригетто и дебютная шайба Щербака в КХЛ

«Динамо» Р — «Авангард»: классный гол Андригетто и дебютная шайба Щербака в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Во втором периоде матча рижского «Динамо» и омского «Авангарда» классный гол удался форварду «ястребов» Свену Андригетто. Нападающий забросил шайбу после быстрого сольного прохода. Также дебютным голом в КХЛ отметился Никита Щербак.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Динамо» Рига:

Салак (Макаров);
Балинскис — Маршалл, Дарзиньш — Улльстрём — Эштон;
К. Берглунд — Сотниекс, Редлихс — Макмиллан — Липсбергс;
Зиле — Алишаускас, Маренис — Дзериньш — Гиллис;
Гимаев, Мейя — Батня — Забусов, Гринбергс.

«Авангард»:

Бобков (Судницин);
Бондарев — Покка, Щербак — Семёнов — Андригетто;
Пивцакин — Войнов, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;
Мартынов — Чудинов, Дедунов — Стась — Макаров;
Грачёв — Пьянов — Потапов.

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