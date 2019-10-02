«Динамо» Р — «Авангард»: классный гол Андригетто и дебютная шайба Щербака в КХЛ

Во втором периоде матча рижского «Динамо» и омского «Авангарда» классный гол удался форварду «ястребов» Свену Андригетто. Нападающий забросил шайбу после быстрого сольного прохода. Также дебютным голом в КХЛ отметился Никита Щербак.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



«Динамо» Рига:



Салак (Макаров);

Балинскис — Маршалл, Дарзиньш — Улльстрём — Эштон;

К. Берглунд — Сотниекс, Редлихс — Макмиллан — Липсбергс;

Зиле — Алишаускас, Маренис — Дзериньш — Гиллис;

Гимаев, Мейя — Батня — Забусов, Гринбергс.



«Авангард»:



Бобков (Судницин);

Бондарев — Покка, Щербак — Семёнов — Андригетто;

Пивцакин — Войнов, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;

Мартынов — Чудинов, Дедунов — Стась — Макаров;

Грачёв — Пьянов — Потапов.