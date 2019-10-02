«Динамо» Р — «Авангард»: классный гол Андригетто и дебютная шайба Щербака в КХЛ
Во втором периоде матча рижского «Динамо» и омского «Авангарда» классный гол удался форварду «ястребов» Свену Андригетто. Нападающий забросил шайбу после быстрого сольного прохода. Также дебютным голом в КХЛ отметился Никита Щербак.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Динамо» Рига:
Салак (Макаров);
Балинскис — Маршалл, Дарзиньш — Улльстрём — Эштон;
К. Берглунд — Сотниекс, Редлихс — Макмиллан — Липсбергс;
Зиле — Алишаускас, Маренис — Дзериньш — Гиллис;
Гимаев, Мейя — Батня — Забусов, Гринбергс.
«Авангард»:
Бобков (Судницин);
Бондарев — Покка, Щербак — Семёнов — Андригетто;
Пивцакин — Войнов, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;
Мартынов — Чудинов, Дедунов — Стась — Макаров;
Грачёв — Пьянов — Потапов.
- 2 октября 2019
-
21:24
-
21:22
-
21:06
-
20:55
-
20:40
-
20:29
-
20:06
-
19:56
-
19:42
-
19:34
-
19:31
-
19:21
-
19:06
-
18:59
-
18:43
-
18:34
-
18:29
-
18:20
-
18:13
-
17:59
-
17:31
-
17:16
-
17:11
-
16:40
-
16:26
-
16:10
-
16:00
-
15:41
-
15:35
-
15:31
-
15:07
-
15:00
-
14:41
-
14:35
-
14:11
Партнерский контент