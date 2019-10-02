«Нефтехимик» уступил «Йокериту»
Нижнекамский «Нефтехимик» на домашней площадке уступил финскому «Йокериту» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:2. Для подопечных Лаури Марьямяки победа стала третьей подряд.
За первые два периода соперники не забросили ни одной шайбы. На 47-й минуте «Йокерит» открыл счёт, удачным броском отметился форвард Хенри Иконен. На 51-й минуте «Нефтехимик» восстановил равновесие усилиями защитника Александра Брынцева. На 58-й минуте победную шайбу забросил форвард команды гостей Йон Норман.
- 2 октября 2019
-
21:24
-
21:22
-
21:06
-
20:55
-
20:40
-
20:29
-
20:06
-
19:56
-
19:42
-
19:34
-
19:31
-
19:21
-
19:06
-
18:59
-
18:43
-
18:34
-
18:29
-
18:20
-
18:13
-
17:59
-
17:31
-
17:16
-
17:11
-
16:40
-
16:26
-
16:10
-
16:00
-
15:41
-
15:35
-
15:31
-
15:07
-
15:00
-
14:41
-
14:35
-
14:11
Партнерский контент