«Нефтехимик» уступил «Йокериту»

Нижнекамский «Нефтехимик» на домашней площадке уступил финскому «Йокериту» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:2. Для подопечных Лаури Марьямяки победа стала третьей подряд.



За первые два периода соперники не забросили ни одной шайбы. На 47-й минуте «Йокерит» открыл счёт, удачным броском отметился форвард Хенри Иконен. На 51-й минуте «Нефтехимик» восстановил равновесие усилиями защитника Александра Брынцева. На 58-й минуте победную шайбу забросил форвард команды гостей Йон Норман.