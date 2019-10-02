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«Нефтехимик» уступил «Йокериту»

«Нефтехимик» уступил «Йокериту»
Хоккей / КХЛ 0

Нижнекамский «Нефтехимик» на домашней площадке уступил финскому «Йокериту» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:2. Для подопечных Лаури Марьямяки победа стала третьей подряд.

За первые два периода соперники не забросили ни одной шайбы. На 47-й минуте «Йокерит» открыл счёт, удачным броском отметился форвард Хенри Иконен. На 51-й минуте «Нефтехимик» восстановил равновесие усилиями защитника Александра Брынцева. На 58-й минуте победную шайбу забросил форвард команды гостей Йон Норман.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 октября 2019, среда. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 2
Йокерит
Хельсинки
0:1 Иконен (Норман) – 46:35' (5x5)   1:1 Брынцев (Куликов, Черников) – 51:46' (5x5)   1:2 Норман (Кивистё, Иконен) – 57:47' (5x5)
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