«Авангард» разгромил рижское «Динамо», дубли у Андригетто и Шумакова

В Риге местное «Динамо» потерпело разгромное поражение от омского «Авангарда» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 0:7. Для латвийского коллектива поражение стало шестым подряд, у «ястребов» — четыре победы в пяти последних матчах.



Счёт во встрече был открыт на 13-й минуте, точным броском отметился защитник «Авангарда» Максим Чудинов. Вскоре подопечные Боба Хартли упрочили преимущество благодаря заброшенной шайбе нападающего Свена Андригетто. На старте второго периода «Авангард» забил дважды, авторами голов стали Сергей Шумаков и оформивший дубль Андригетто. На 37-й минуте Никита Щербак забросил пятую шайбу «Авангарда». В третьем периоде по голу забили Кирилл Семёнов и сделавший дубль Шумаков.