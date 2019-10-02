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«Авангард» разгромил рижское «Динамо», дубли у Андригетто и Шумакова

«Авангард» разгромил рижское «Динамо», дубли у Андригетто и Шумакова
Хоккей / КХЛ 0

В Риге местное «Динамо» потерпело разгромное поражение от омского «Авангарда» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 0:7. Для латвийского коллектива поражение стало шестым подряд, у «ястребов» — четыре победы в пяти последних матчах.

Счёт во встрече был открыт на 13-й минуте, точным броском отметился защитник «Авангарда» Максим Чудинов. Вскоре подопечные Боба Хартли упрочили преимущество благодаря заброшенной шайбе нападающего Свена Андригетто. На старте второго периода «Авангард» забил дважды, авторами голов стали Сергей Шумаков и оформивший дубль Андригетто. На 37-й минуте Никита Щербак забросил пятую шайбу «Авангарда». В третьем периоде по голу забили Кирилл Семёнов и сделавший дубль Шумаков.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 октября 2019, среда. 19:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
0 : 7
Авангард
Омск
0:1 Чудинов (Андригетто, Семёнов) – 12:11' (5x5)   0:2 Андригетто (Бек, Войнов) – 19:22' (5x4)   0:3 Шумаков (Бек, Клинкхаммер) – 22:26' (5x5)   0:4 Андригетто (Войнов, Клинкхаммер) – 24:57' (5x4)   0:5 Щербак (Войнов) – 36:32' (5x5)   0:6 Шумаков (Бек) – 53:26' (5x4)   0:7 Семёнов (Щербак) – 53:58' (5x5)
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