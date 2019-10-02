Рижское «Динамо» не забивает три матча подряд, сухая серия составляет 183 минуты

В Риге местное «Динамо» потерпело поражение с разгромным счётом в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с омским «Авангардом», встреча завершилась со счётом 0:7. Для латвийского коллектива поражение стало шестым подряд, у «ястребов» — четыре победы в пяти последних матчах.



Подопечные Гиртса Анкипанса испытывают серьёзные проблемы с игрой в атаке. Рижский клуб не забивает на протяжении трёх матчей подряд, сухая серия составляет 183 минуты.



Счёт был открыт на 13-й минуте, точным броском отметился защитник «Авангарда» Максим Чудинов. Вскоре подопечные Боба Хартли упрочили преимущество благодаря заброшенной шайбе нападающего Свена Андригетто. На старте второго периода «Авангард» забил дважды, авторами голов стали Сергей Шумаков и оформивший дубль Андригетто. На 37-й минуте Никита Щербак забросил пятую шайбу «Авангарда». В третьем периоде по голу забили Кирилл Семёнов и сделавший дубль Шумаков.

«Авангард» разгромил рижское «Динамо», дубли у Андригетто и Шумакова