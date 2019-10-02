Московское «Динамо» потерпело третье поражение подряд, уступив «Северстали»

Московское «Динамо» на домашней площадке потерпело поражение от череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась в серии буллитов со счётом 1:2 Б. Московская команда потерпела третье поражение подряд, у «Северстали» — четыре победы кряду.



В первом периоде зрители не увидели заброшенных шайб. Сразу после перерыва команда гостей открыла счёт усилиями защитника Никиты Хлыстова. Подопечные Владимира Крикунова сумели восстановить равновесие только в середине третьего периода, заброшенную шайбу в свой актив записал нападающий Игорь Полыгалов. Остаток основного времени прошёл без голов, встреча перешла в овертайм, где вратари оставили свои ворота сухими. В серии буллитов верх взяли гости.