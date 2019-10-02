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Московское «Динамо» потерпело третье поражение подряд, уступив «Северстали»

Московское «Динамо» потерпело третье поражение подряд, уступив «Северстали»
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» на домашней площадке потерпело поражение от череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась в серии буллитов со счётом 1:2 Б. Московская команда потерпела третье поражение подряд, у «Северстали» — четыре победы кряду.

В первом периоде зрители не увидели заброшенных шайб. Сразу после перерыва команда гостей открыла счёт усилиями защитника Никиты Хлыстова. Подопечные Владимира Крикунова сумели восстановить равновесие только в середине третьего периода, заброшенную шайбу в свой актив записал нападающий Игорь Полыгалов. Остаток основного времени прошёл без голов, встреча перешла в овертайм, где вратари оставили свои ворота сухими. В серии буллитов верх взяли гости.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 октября 2019, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Б
Северсталь
Череповец
0:1 Хлыстов – 20:45' (5x5)   1:1 Полыгалов (Лямин, Зайцев) – 51:10' (5x5)   1:2 Трубачёв – 65:00' ( ПБ)
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