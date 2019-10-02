Глухов: «Ак Барс» старался играть жёстко, в тело. Все были заряженные

Нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов после победы над СКА (2:1) отметил, что не хотел нанести травму Сергею Плотникову, и рассказал, почему матч получился таким эмоциональным.
«Сегодня все были заряженные, мы очень хорошо работали в каждом эпизоде, все единоборства старались играть жёстко, в тело. Отсюда и результат.
Мой удар в голову Плотникову? Там шёл силовой удар, силовой приём – я ни в коем случае не хотел нанести травму, попасть в голову. Удалили – удалили, это не обсуждается. Слава богу, ребята выстояли и не пропустили, молодцы.
Когда болельщикам ждать моих голевых успехов? Я и сам их жду, стараюсь. Но мы такие работяги, грубо говоря, выполняем много черновой работы. Конечно, голы тоже нужно забивать, но мы на этом не зацикливаемся. Главное – команда выигрывает, поэтому любая польза, всё в копилочку. Будем работать, сезон длинный, надеюсь, нас прорвёт», — цитирует Глухова официальный сайт «Ак Барса».
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