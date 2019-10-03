Хартли: Чудинов выбыл. Всё не так хорошо, как хотелось бы

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (7:0).

«Отличное представление в исполнении нашей команды. Хорошая работа абсолютно всех игроков с самого начала первого периода. У нас, как известно, первый матч на выезде из трёх, и, несмотря на то что соперник начал очень агрессивно, и защитники, и нападающие, и вратарь — все выглядели очень здорово. Можно отметить всю команду и хорошую, упорную работу

Дисциплина была хорошая — всего одно удаление в игре, и наше большинство снова нам помогло: мы последние пять-шесть игр здорово реализуем его, несмотря на все те травмы, которые на нас свалились.

И вот сегодня ещё одна травма — Чудинов, к сожалению, выбыл. Завтра у него будет консультация с докторами, но на данный момент, кажется, всё не так хорошо, как хотелось бы», — цитирует Хартли пресс-служба омского клуба.