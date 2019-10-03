Подвинет ли «Витязь» ЦСКА с вершины КХЛ и другие матчи дня
Сегодня, 3 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоится пять матчей регулярного чемпионата.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Амур» — «Куньлунь Ред Стар»;
— «Барыс» — «Торпедо»;
— «Металлург» — «Локомотив»;
— «Динамо» Мн — «Трактор»;
— ЦСКА — «Витязь».
Принять участие в опросе можно в Playbuzz.
Центральный матч игрового дня состоится в Москве, где ЦСКА примет «Витязь». Команды занимают первое и третье места в Западной конференции соответственно. В активе команды Игоря Никитина семиматчевая победная серия. В случае победы «Витязя» подопечные Михаила Кравеца возглавят турнирную таблицу КХЛ.
ЦСКА — «Витязь». Прогноз: лидеры Запада не станут катать вату
По потерянным очкам «Витязь» на данный момент лучший на Западе.
- 3 октября 2019
-
11:35
-
11:15
-
11:07
-
11:00
-
10:34
-
10:24
-
10:15
-
10:05
-
09:55
-
09:36
-
09:25
-
09:05
-
09:00
-
08:43
-
08:31
-
08:27
-
08:14
-
08:13
-
08:02
-
07:50
-
07:33
-
07:04
-
06:41
-
06:26
-
06:12
-
05:55
-
05:33
-
05:15
-
04:59
-
04:02
-
03:43
-
03:04
-
00:00
- 2 октября 2019
-
23:41
-
23:12
Партнерский контент