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ЦСКА — «Витязь». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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Подвинет ли «Витязь» ЦСКА с вершины КХЛ и другие матчи дня

Подвинет ли «Витязь» ЦСКА с вершины КХЛ и другие матчи дня
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 3 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоится пять матчей регулярного чемпионата.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Амур» — «Куньлунь Ред Стар»;
— «Барыс» — «Торпедо»;
— «Металлург» — «Локомотив»;
— «Динамо» Мн — «Трактор»;
— ЦСКА — «Витязь».

Принять участие в опросе можно в Playbuzz.

Центральный матч игрового дня состоится в Москве, где ЦСКА примет «Витязь». Команды занимают первое и третье места в Западной конференции соответственно. В активе команды Игоря Никитина семиматчевая победная серия. В случае победы «Витязя» подопечные Михаила Кравеца возглавят турнирную таблицу КХЛ.

ЦСКА — «Витязь». Прогноз: лидеры Запада не станут катать вату
По потерянным очкам «Витязь» на данный момент лучший на Западе.
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