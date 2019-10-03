Подвинет ли «Витязь» ЦСКА с вершины КХЛ и другие матчи дня

Сегодня, 3 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоится пять матчей регулярного чемпионата.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:



— «Амур» — «Куньлунь Ред Стар»;

— «Барыс» — «Торпедо»;

— «Металлург» — «Локомотив»;

— «Динамо» Мн — «Трактор»;

— ЦСКА — «Витязь».

Принять участие в опросе можно в Playbuzz.

Центральный матч игрового дня состоится в Москве, где ЦСКА примет «Витязь». Команды занимают первое и третье места в Западной конференции соответственно. В активе команды Игоря Никитина семиматчевая победная серия. В случае победы «Витязя» подопечные Михаила Кравеца возглавят турнирную таблицу КХЛ.