ЦСКА — «Витязь». Прогноз: лидеры Запада не станут катать вату

3 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве встретится с «Витязем». Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу «армейцев» в основное время можно с коэффициентом 1.38.

Анализ матча ЦСКА — «Витязь» (03.10.2019)

Очная встреча лидеров Западной конференции. Вот только если положение ЦСКА изначально угадывалось без труда, то «Витязь» стал главным открытием первого месяца регулярного чемпионата. На сегодня московский клуб набрал 21 очко и лидирует, а подмосковный с 20 баллами идёт третьим при одной игре в запасе.



Вот и получается, что по потерянным очкам «Витязь» на данный момент лучший на Западе, ведь СКА набрал лишь 19 очков в 13 поединках. Вторыми петербуржцы идут исключительно из-за правил турнира, согласно которым лидер дивизиона будет входить в топ-2 конференции даже при худших результатах.



Между тем, клуб из Подольска собрал приличную коллекцию скальпов, а единственное поражение потерпел ещё 4 сентября в Екатеринбурге (2:3). Надо сказать, что по игре он «Автомобилисту» ничуть не уступил, но Якуб Коварж был очень хорош и много выручал. Хотя овертайм был близок.



С тех пор подопечные Михаила Кравеца добыли девять побед подряд. Среди прочего в Санкт-Петербурге обыграли СКА (4:2), а на своём льду поквитались с «Автомобилистом» (1:0 ОТ). Также дважды выиграли у «Металлурга», а один раз – у «Локомотива». Эти команды заваливают старт сезона, но по составу могут дать фору многим.



Отдельная суперсила «Витязя» — чудовищная эффективность за пределами основного времени. Четыре победы из четырёх возможных – над «Сочи», «Сибирью», «Металлургом» (все – по буллитам) и «Автомобилистом» (в овертайме). Со штрафными бросками проблем нет: хорош Шевченко, плюс всегда есть Сёмин, Аалтонен и Монс.



Главное преимущество гостей – календарь. Они отдыхали аж с 28 сентября, тогда как «армейцы» 1 октября провели дерби со «Спартаком». Впрочем, широкие возможности для ротации, свой лёд и отличное настроение наверняка компенсируют этот фактор. А по индивидуальному мастерству разница, разумеется, очевидна.



ЦСКА довёл победную серию до семи поединков, а накануне натурально надругался над красно-белыми (9:3). Москвичи явно поймали кураж, так что их шансы на победу заметно выше. Но букмекеры дают скромнейший коэффициент 1.38 на П1 в основное время, а брать внушительные форы опасно. «Витязь» хорош и лёгкой добычей точно не станет.

Мы бы выбирали между ТБ 4,5 шайбы за 2.21 и ИТБ 3 шайбы ЦСКА за 1.95. «Армейцы» мало того что набрали отличный ход, так ещё и наверняка выйдут на лёд с огромным желанием сбросить с хвоста неожиданного конкурента. В пяти предыдущих очных встречах красно-синие забивали «Витязю» не менее трёх раз.



Второй вариант – «гол с 8-й по 15-ю минуту» за 2.32. ЦСКА провёл четыре матча с клубами из топ-3 конференций в этой регулярке («Авангард», «Ак Барс» и дважды СКА). Во всех случаях на указанном отрезке забивалась как минимум одна шайба. Любопытная тенденция, которую стоит проверить. Вариант попроще – ТБ 1 гола в первом периоде за 1.70.

Ставки на матч ЦСКА — «Витязь»

«Армейцы» мало того что набрали отличный ход, так ещё и наверняка выйдут на лёд с огромным желанием сбросить с хвоста неожиданного конкурента. В пяти предыдущих очных встречах красно-синие забивали «Витязю» не менее трёх раз. Возьмём ТБ 4,5 шайбы за 2.21.



Ставка №1: ТБ 4,5 шайбы за 2.21.



Ставка №2: гол с 8-й по 15-ю минуту за 2.32.