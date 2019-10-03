Щербак: приехал в «Авангард» не откатывать номер, а помогать команде

Нападающий «Авангарда» Никита Щербак поделился мнением о прогрессе в своей игре.

«Дополнительно работал с Вячеславом Козловым: он мне очень помогает, я стараюсь его слушать. С Бобом тоже: посмотрели видео, сели, поговорили. Мне приятно работать с ними, они мне очень хотят помочь, я это чувствую. Вячеслав Анатольевич дополнительно занимается со мной, подсказывает, что и как, придает мне уверенности. Конечно, приятно, когда такой легендарный игрок уделяет такое особое внимание.

Всё-таки уже пора. Я сюда приехал не откатывать номер, а помогать команде. Поэтому стараюсь помогать создавать моменты, играть и в той, и в другой зоне. Стараюсь действовать как можно лучше. Надо просто продолжать в том же духе. Конечно, приятно, что забил, и, я думаю, уверенность должна пойти в гору», — цитирует Щербака пресс-служба омского клуба.