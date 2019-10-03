Агент Ялонена — о слухах про «Локомотив»: я говорил с половиной Европы

Финский агент Юхо Синтунен, представляющий интересы главного тренера «Берна» Кари Ялонена, прокомментировал информацию о возможном назначении своего клиента на должность наставника «Локомотива».

«Кари не давал никакого согласия и не подписывал никаких документов, однако рынок возможностей действительно велик. К Ялонену проявляют большой интерес. Я говорил по нему с половиной Европы», — цитирует Синтунена швейцарское издание «Блик».

Напомним, сейчас исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива» является Александр Ардашев. Летом команду возглавил североамериканский специалист Крэйг Мактавиш, но был уволен уже после восьми матчей регулярного чемпионата. Тренер одержал с клубом три победы и потерпел пять поражений.