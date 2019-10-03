«Нефтехимик» командировал участника Матча звёзд КХЛ—2018 в клуб ВХЛ

Нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Павел Падакин прибыл в Самару. Хоккеист в составе ЦСК ВВС примет участие в матче регулярного чемпионата ВХЛ с «Южным Уралом», информирует пресс-служба клуба Высшей хоккейной лиги.

Сообщается, что Павел, как и в КХЛ, будет выступать под 12-м номером. Предполагается, что партнерёми по тройке у него будут Максим Ахметзянов и Андрей Рукин.

В нынешнем сезоне Павел принял участие всего в одном матче регулярного чемпионата КХЛ и не отметился результативными действиями. 25-летний нападающий провёл на льду 2 минуты 53 секунды в матче с минским «Динамо» (4:2). Встреча состоялась 2 сентября 2019 года.

В 2018 году Падакин был участником Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги в Астане.