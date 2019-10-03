Данил Мамаев перешёл в ХК «Ростов»

Защитник Данил Мамаев перешёл в хоккейный клуб «Ростов», информирует официальный сайт команды. Клуб выступает в Высшей хоккейной лиге.
25-летний Мамаев находился в системе челябинского «Трактора» с сезона-2014/15. Спустя два года выступлений за команды МХЛ и ВХЛ он подписал контракт с «Трактором», за который в общей сумме с 2016 по 2018 год провёл 87 матчей, записав в свой актив четыре результативные передачи без заброшенных шайб при показателе полезности «-2». Также защитник за всё это время выполнил только пять силовых приёмов.
7 августа 2019 года Мамаев покинул хоккейный клуб «Тамбов». Защитник пополнил состав тамбовчан 31 мая 2019 года. В прошлом сезоне Мамаев провёл восемь игр в ВХЛ за «Ермак», набрав 3 (1+2) очка. Также выступал в чемпионате Казахстана и второй чешской лиге.
- 3 октября 2019
-
17:38
-
17:28
-
17:16
-
17:00
-
16:32
-
16:28
-
16:07
-
15:34
-
15:12
-
15:04
-
14:54
-
14:37
-
14:30
-
14:16
-
14:01
-
13:40
-
13:15
-
13:00
-
12:41
-
12:15
-
12:00
-
11:35
-
11:15
-
11:07
-
11:00
-
10:34
-
10:24
-
10:15
-
10:05
-
09:55
-
09:36
-
09:25
-
09:05
-
09:00
-
08:43