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Данил Мамаев перешёл в ХК «Ростов»

Данил Мамаев перешёл в ХК «Ростов»
Хоккей / ВХЛ 0

Защитник Данил Мамаев перешёл в хоккейный клуб «Ростов», информирует официальный сайт команды. Клуб выступает в Высшей хоккейной лиге.

25-летний Мамаев находился в системе челябинского «Трактора» с сезона-2014/15. Спустя два года выступлений за команды МХЛ и ВХЛ он подписал контракт с «Трактором», за который в общей сумме с 2016 по 2018 год провёл 87 матчей, записав в свой актив четыре результативные передачи без заброшенных шайб при показателе полезности «-2». Также защитник за всё это время выполнил только пять силовых приёмов.

7 августа 2019 года Мамаев покинул хоккейный клуб «Тамбов». Защитник пополнил состав тамбовчан 31 мая 2019 года. В прошлом сезоне Мамаев провёл восемь игр в ВХЛ за «Ермак», набрав 3 (1+2) очка. Также выступал в чемпионате Казахстана и второй чешской лиге.

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