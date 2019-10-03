Кросби: долго тренироваться — неинтересно, хочется играть за очки

Нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился ожиданиями от дебюта своей команды в регулярном чемпионате сезона-2019/20.



«Не очень интересно играть двусторонние матчи, долго тренироваться. Хочется играть в матчах, которые приносят очки. Мы понимаем, что они вот-вот начнутся, и это радует всех нас. Сил достаточно», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.



32-летний Кросби на протяжении всей карьеры в НХЛ защищает цвета «Питтсбург Пингвинз». В составе клуба из штата Пенсильвания форвард трижды завоёвывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Кроме того, на его счету две золотые медали Олимпийских игр в Ванкувере и Сочи (2010, 2014) в составе сборной Канады и победа на чемпионате мира (2015). В 2016 году Кросби стал победителем Кубка мира, а также был признан самым ценным хоккеистом турнира.