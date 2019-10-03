Фрейзер: это не оправдание, но много хоккеистов «Куньлуня» болели

Главный тренер китайского «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер поделился впечатлениями от проигранной встречи с хабаровским «Амуром» (2:3).



«Поздравляю соперника, который сегодня очень хорошо сыграл. Решающее значение на результат оказали спецбригады, «Амур» превзошёл нас в этом компоненте. Это не оправдание, но во время долгого выезда у нас много хоккеистов болело. И создалось ощущение, что у соперника было просто больше энергии. Знали, что нас ждёт тяжёлый матч – Хабаровск сейчас на ходу», — приводит слова специалиста официальный сайт КХЛ.



Счёт в матче на четвёртой минуте первого периода открыл Гинек Зогорна. Спустя 10 минут Вячеслав Ушенин во второй раз поразил ворота Джереми Смита. «Драконам» удалось отыграться усилиями Тайлера Вона и Кори Кейна. Однако набрать очки «Куньлуню» не удалось. В третьем периоде Томаш Зогорна реализовал большинство и принёс хозяевам победу.



«Амур» переиграл «Куньлунь» и оторвался от «Магнитки» на три очка