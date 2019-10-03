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ЦСКА — «Витязь»: опубликованы составы на матч лидеров Запада

ЦСКА — «Витязь»: опубликованы составы на матч лидеров Запада
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы московского ЦСКА и подмосковного «Витязя» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Москве состоится сегодня, 3 октября, начало матча — в 19:30 мск.

ЦСКА:

Юханссон (Сорокин);
Блажиевский — Нестеров, Капризов — Светлаков — Григоренко;
Киселевич — Марченко, Калинин — Шалунов — Окулов;
Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Мамин;
Романов, Телегин — Карнаухов — Слепышев.

«Витязь»:

Самонов (Ежов)
Ержабек — Евсеенков, Гребенщиков — Швец-Роговой — Ларичев;
Головков — Лаюнен, Макеев — Аалтонен — Йормакка;
Шинкевич — Воронков, Монс — Чернов — Артюхин;
Пыленков, Комаров — Моисеев — Шевченко, Колтыгин.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

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