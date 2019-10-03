ЦСКА — «Витязь»: опубликованы составы на матч лидеров Запада

Стали известны составы московского ЦСКА и подмосковного «Витязя» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Москве состоится сегодня, 3 октября, начало матча — в 19:30 мск.



ЦСКА:



Юханссон (Сорокин);

Блажиевский — Нестеров, Капризов — Светлаков — Григоренко;

Киселевич — Марченко, Калинин — Шалунов — Окулов;

Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Мамин;

Романов, Телегин — Карнаухов — Слепышев.



«Витязь»:



Самонов (Ежов)

Ержабек — Евсеенков, Гребенщиков — Швец-Роговой — Ларичев;

Головков — Лаюнен, Макеев — Аалтонен — Йормакка;

Шинкевич — Воронков, Монс — Чернов — Артюхин;

Пыленков, Комаров — Моисеев — Шевченко, Колтыгин.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20