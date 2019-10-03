Форвард системы «Тампа-Бэй» Волков выбыл на 2-4 недели

Нападающий системы клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Александр Волков выбыл из строя на две-четыре недели из-за травмы, информирует официальный «твиттер» фарм-клуба «Сиракьюз».



Российский форвард должен был начать предстоящий сезон в составе «Сиракьюз Крэнч». В сезоне-2018/19 22-летний нападающий провёл 74 матча в регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги, записав на свой счёт 23 заброшенные шайбы и 25 результативных передач при показателе полезности «+26» и 61 минуте штрафного времени. В плей-офф на счету игрока одна заброшенная шайба в четырёх матчах с показателем полезности «-2».



«Тампа-Бэй» начнёт новый сезон домашним матчем с «Флоридой Пантерз», который состоится завтра, 4 октября. Начало встречи — в 2:00 мск.