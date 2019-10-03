Расмуссен: надо было оформлять хет-трик, но шайба полетела не туда

Нападающий «Металлурга» Деннис Расмуссен поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (5:3).



«Матч получился очень напряжённым, с большим количеством опасных моментов. В первом периоде мы действовали хорошо, много играли в пас. Вторая двадцатиминутка выдалась не такой удачной. Мы позволили сопернику много времени находиться в нашей зоне, после чего «Локомотив» сумел забросить свой первый гол в этой встрече. В третьем периоде мы действовали гораздо лучше, нежели во второй трети. Мы заблокировали очень много бросков в исполнении соперника. В атаке также преуспели, реализовали большинство.



У меня мог быть хет-трик? Это вы про тот бросок по пустым воротам? Ну да, надо было попадать, не знаю, что произошло. Немного не туда полетела шайба. Но, в любом случае, командный результат — на первом месте, а уже потом личная статистика. Очень рады, что удалось выиграть», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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