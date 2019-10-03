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«Металлург» прервал серию поражений, победив «Локомотив»

«Металлург» прервал серию поражений, победив «Локомотив»
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке одержал победу над «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 5:3. Подопечные Ильи Воробьёва прервали неудачную серию из четырёх поражений, «железнодорожники» проиграли третий матч подряд.

Дебютная шайба в матче была заброшена на восьмой минуте, точный бросок в актив записал шведский нападающий «Металлурга» Деннис Расмуссен. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали форвард Антон Ландер и оформивший дубль Расмуссен. На 42-й минуте защитник «Локомотива» Николай Аверин восстановил равновесие в счёте. На 48-й минуте хозяева вновь вышли вперёд, голом отметился защитник Иван Верещагин. Через четыре минуты преимущество «Металлурга» упрочил форвард Денис Паршин. В концовке соперники забили по голу, авторами стали Ландер и Николай Кулёмин.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 октября 2019, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 3
Локомотив
Ярославль
1:0 Расмуссен (Кулёмин, Козун) – 07:25' (5x4)   1:1 Ландер (Кронвалль, Да Коста) – 31:07' (5x5)   2:1 Расмуссен (Дронов, Рожков) – 33:05' (5x5)   2:2 Аверин (Осипов, Ильенко) – 41:43' (5x5)   3:2 Верещагин (Расмуссен) – 47:32' (5x4)   4:2 Паршин (Мозякин, Галузин) – 51:06' (5x5)   4:3 Ландер – 58:36' (6x4)   5:3 Кулёмин (Яковлев, Козун) – 59:57' (en)
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