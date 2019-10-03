«Металлург» прервал серию поражений, победив «Локомотив»

Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке одержал победу над «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 5:3. Подопечные Ильи Воробьёва прервали неудачную серию из четырёх поражений, «железнодорожники» проиграли третий матч подряд.
Дебютная шайба в матче была заброшена на восьмой минуте, точный бросок в актив записал шведский нападающий «Металлурга» Деннис Расмуссен. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали форвард Антон Ландер и оформивший дубль Расмуссен. На 42-й минуте защитник «Локомотива» Николай Аверин восстановил равновесие в счёте. На 48-й минуте хозяева вновь вышли вперёд, голом отметился защитник Иван Верещагин. Через четыре минуты преимущество «Металлурга» упрочил форвард Денис Паршин. В концовке соперники забили по голу, авторами стали Ландер и Николай Кулёмин.
- 3 октября 2019
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