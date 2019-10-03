19-летний форвард «Трактора» Мансуров забил в дебютном матче в КХЛ

Минское «Динамо» на домашней площадке переиграло челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 5:3.
Одну из заброшенных шайб в составе гостей записал на свой счёт 19-летний нападающий Демид Мансуров. Для молодого игрока матч был дебютным в Континентальной хоккейной лиге.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Хозяева ударно провели старт встречи, к шестой минуте забросив две шайбы усилиями форвардов Ильи Казьянина и Андрея Степанова. Во втором периоде «Динамо» забило ещё два гола, авторами точных бросков стали легионеры Марк-Андре Граньяни и Франсис Паре, гости ответили удачным броском Ессе Виртанена. На 46-й минуте Мансуров сократил отставание «Трактора» до двух шайб. Вскоре Антон Глинкин забил третий гол для гостей, но сравнять счёт «Трактор» не сумел. Точку поставил Шейн Принс.
- 3 октября 2019
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