И. Никитин — о поражении в матче с «Витязем»: хорошая пощёчина для ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги проигранного матча с «Витязем» (1:2).
«Что сказать, соперник заслужил победу. А нам не хватило работы на отскоках. Если чистые шайбы не идут, нужно забирать отскоки и дорабатывать. Где-то мы недоработали, что и решило исход матча. Для нас это хорошая пощёчина, только на пользу.
Яркая победа в матче со «Спартаком» расслабила команду? Понятно, что все люди, и мы тут не исключение. Где-то в подсознании это было, но ребята вышли на первый период и даже переусердствовали. Хладнокровнее надо было быть. С уважением к сопернику вышли. Может быть, просто недоработали.
Много моментов было, чтобы забить. Да и по игре где-то шайбу надо было подержать, где-то не отбрасываться. Соперник хорошо сыграл в большинстве, а мы в меньшинстве в первом случае шайбу не выбросили, во втором — два раза дали шанс мастеровитым парням, и они им воспользовались», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 3 октября 2019
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