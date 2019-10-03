Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Витязь» в гостях обыграл ЦСКА и возглавил турнирную таблицу КХЛ

«Витязь» в гостях обыграл ЦСКА и возглавил турнирную таблицу КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Московский ЦСКА на домашней площадке уступил подмосковному «Витязю» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:2. «Витязь» благодаря двум набранным очкам возглавил турнирную таблицу лиги, команда Игоря Никитина прервала победную серию из семи матчей.

Счёт в матче был открыт в середине первого периода, точным броском отметился нападающий «армейской» команды Иржи Секач. На старте второго периода «Витязь» восстановил равновесие в счёте усилиями Пекки Йормакки. На 37-й минуте форвард Миро Аалтонен вывел вперёд подопечных Михаила Кравеца, шайба финна стала победной.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

КХЛ - регулярный чемпионат
03 октября 2019, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Витязь
Московская область
1:0 Секач (Вей, Киселевич) – 10:44' (5x5)   1:1 Йормакка (Макеев, Аалтонен) – 22:43' (5x4)   1:2 Аалтонен (Лаюнен, Чернов) – 36:09' (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019