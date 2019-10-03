«Витязь» в гостях обыграл ЦСКА и возглавил турнирную таблицу КХЛ

Московский ЦСКА на домашней площадке уступил подмосковному «Витязю» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:2. «Витязь» благодаря двум набранным очкам возглавил турнирную таблицу лиги, команда Игоря Никитина прервала победную серию из семи матчей.
Счёт в матче был открыт в середине первого периода, точным броском отметился нападающий «армейской» команды Иржи Секач. На старте второго периода «Витязь» восстановил равновесие в счёте усилиями Пекки Йормакки. На 37-й минуте форвард Миро Аалтонен вывел вперёд подопечных Михаила Кравеца, шайба финна стала победной.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 3 октября 2019
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