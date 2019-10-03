Кравец — об удалениях Артюхина: Плотникову мужиком надо быть

Главный тренер подмосковного «Витязя» Михаил Кравец после выигранного матча с ЦСКА (2:1) ответил на вопрос о частых удалениях нападающего Евгения Артюхина.
«Не важно, сколько побед подряд мы одержали. Для меня важно, как команда играет на льду, что она делает. Комарову было тяжело войти в игру, второй и третий периоды он провёл безукоризненно.
По Няттинену — сложный вопрос. Надеемся, что он вернётся через несколько недель.
Артюхин часто удаляется? Я могу сказать, что в Питере Плотникову надо было крепче на ногах стоять, потому что он уже через две секунды играл. Надо быть мужиком в таких ситуациях. А Женя играет хорошо, мне он нравится», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Посмотреть видео удаления Артюхина за удар Плотникова можно на официальном сайте КХЛ.
- 3 октября 2019
-
23:41
-
23:14
-
23:12
-
22:50
-
22:47
-
22:42
-
22:40
-
22:35
-
22:33
-
22:28
-
22:19
-
22:00
-
21:56
-
21:53
-
21:49
-
21:44
-
21:30
-
21:23
-
21:14
-
20:53
-
20:48
-
20:41
-
20:32
-
20:27
-
20:07
-
19:55
-
19:45
-
19:29
-
19:24
-
18:56
-
18:49
-
18:38
-
18:30
-
18:08
-
17:38