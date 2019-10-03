Кравец — об удалениях Артюхина: Плотникову мужиком надо быть

Главный тренер подмосковного «Витязя» Михаил Кравец после выигранного матча с ЦСКА (2:1) ответил на вопрос о частых удалениях нападающего Евгения Артюхина.



«Не важно, сколько побед подряд мы одержали. Для меня важно, как команда играет на льду, что она делает. Комарову было тяжело войти в игру, второй и третий периоды он провёл безукоризненно.



По Няттинену — сложный вопрос. Надеемся, что он вернётся через несколько недель.



Артюхин часто удаляется? Я могу сказать, что в Питере Плотникову надо было крепче на ногах стоять, потому что он уже через две секунды играл. Надо быть мужиком в таких ситуациях. А Женя играет хорошо, мне он нравится», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Посмотреть видео удаления Артюхина за удар Плотникова можно на официальном сайте КХЛ.