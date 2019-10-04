Бобровский спас «Флориду» после грубой ошибки защитников

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) в пользу хозяев.



Вратарь «Партерз» Сергей Бобровский в одной из атак противника невероятным движением сумел спасти свои ворота от летящей шайбы. Всего за игру российский хоккеист совершил 25 сейвов.



Самым результативным игроком встречи стал защитник «молний» Михаил Сергачёв, который набрал 3 (0+3) очка. Голом и результативной передачей отметился Никита Кучеров. Голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 35 бросков из 37.

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