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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов, 4 октября 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов, 4 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге прошёл второй игровой день регулярного чемпионата. В восьми матчах приняли участие 14 российских игроков.

Турнирная таблица НХЛ сезона-2019/20

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в дебютном матче за клуб отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв оформил ассистентский хет-трик. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 35 из 37 бросков, а Сергей Бобровский потерпел поражение в дебютном матче за «Флориду Пантерз» (2:5). Нападающий Валерий Ничушкин дебютировал в «Колорадо Эвеланш».

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Бобровский«Флорида»25 из 2986,22:5
Василевский«Тампа-Бэй»35 из 3794,65:2
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Дадонов (н)«Флорида»0+0-10701-16.46
Кучеров (н)«Тампа-Бэй»1+1+10200-18.02
Панарин (н)«Рейнджерс»1+1+30100-19.04
Наместников (н)«Рейнджерс»0+0-102002 из 415.28
Малкин (н)«Питтсбург»1+0004004 из 1020.20
Свечников (н)«Каролина»0+0+10010-17.53
Гурьянов (н)«Даллас»0+000200-09.13
Радулов (н)«Даллас»0+0040110 из 118.24
Ничушкин (н)«Колорадо»0+0+10010-12.31
Задоров (з)«Колорадо»0+1+39030-19.30
Сергачёв (з)«Тампа-Бэй»0+3+24011-17.08
Куликов (з)«Виннипег»0+100022-18.41
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