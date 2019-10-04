Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов, 4 октября 2019 года
В Национальной хоккейной лиге прошёл второй игровой день регулярного чемпионата. В восьми матчах приняли участие 14 российских игроков.
Турнирная таблица НХЛ сезона-2019/20
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в дебютном матче за клуб отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв оформил ассистентский хет-трик. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 35 из 37 бросков, а Сергей Бобровский потерпел поражение в дебютном матче за «Флориду Пантерз» (2:5). Нападающий Валерий Ничушкин дебютировал в «Колорадо Эвеланш».
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Бобровский
|«Флорида»
|25 из 29
|86,2
|2:5
|Василевский
|«Тампа-Бэй»
|35 из 37
|94,6
|5:2
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|-1
|0
|7
|0
|1
|-
|16.46
|Кучеров (н)
|«Тампа-Бэй»
|1+1
|+1
|0
|2
|0
|0
|-
|18.02
|Панарин (н)
|«Рейнджерс»
|1+1
|+3
|0
|1
|0
|0
|-
|19.04
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|-1
|0
|2
|0
|0
|2 из 4
|15.28
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|1+0
|0
|0
|4
|0
|0
|4 из 10
|20.20
|Свечников (н)
|«Каролина»
|0+0
|+1
|0
|0
|1
|0
|-
|17.53
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|2
|0
|0
|-
|09.13
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|4
|0
|1
|1
|0 из 1
|18.24
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|0+0
|+1
|0
|0
|1
|0
|-
|12.31
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+1
|+3
|9
|0
|3
|0
|-
|19.30
|Сергачёв (з)
|«Тампа-Бэй»
|0+3
|+2
|4
|0
|1
|1
|-
|17.08
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+1
|0
|0
|0
|2
|2
|-
|18.41
- 4 октября 2019
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10:15
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10:08
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10:06
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10:00
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09:40
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09:26
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09:15
-
09:01
-
08:44
-
08:43
-
08:38
-
08:22
-
08:20
-
08:13
-
07:13
-
07:07
-
06:33
-
06:30
-
06:10
-
06:02
-
05:55
-
05:33
-
05:19
-
05:12
-
05:00
-
04:49
-
03:45
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03:29
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02:36
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- 3 октября 2019
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23:41
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23:12
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22:50
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22:47
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