Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов, 4 октября 2019 года

В Национальной хоккейной лиге прошёл второй игровой день регулярного чемпионата. В восьми матчах приняли участие 14 российских игроков.

Турнирная таблица НХЛ сезона-2019/20

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в дебютном матче за клуб отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв оформил ассистентский хет-трик. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 35 из 37 бросков, а Сергей Бобровский потерпел поражение в дебютном матче за «Флориду Пантерз» (2:5). Нападающий Валерий Ничушкин дебютировал в «Колорадо Эвеланш».

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Бобровский «Флорида» 25 из 29 86,2 2:5 Василевский «Тампа-Бэй» 35 из 37 94,6 5:2