Гуськов: «Трактор» — боевитая команда, равнодушных в ней не видно

Заслуженный мастер спорта, эксперт «Матч ТВ» и КХЛ ТВ Александр Гуськов прокомментировал нестабильную игру «Трактора» в регулярном чемпионате КХЛ.
«Трактору» нужно прибавлять в атаке, стараться действовать креативнее, побольше забивать. Думаю, тренерский штаб челябинцев активно работает над этим компонентом. Да, много валидольных матчей, которые заканчиваются с разницей в одну шайбу. Все 60 минут проходят тяжеловато, поэтому большая ответственность на защитниках и вратарях.
Но мы видели, что Петерис Скудра способен сделать боевитый коллектив, вспомните, как он работал в «Торпедо». «Трактор» может дать бой любому сопернику. Посмотрим, справится ли команда с задачами, которые поставлены перед ней на сезон, сейчас об этом говорить рано, но, повторюсь, в Челябинске боевитая команда, равнодушных в ней не видно, это факт», — сказал Гуськов «Чемпионату».
- 4 октября 2019
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