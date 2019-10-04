Гуськов: «Трактор» — боевитая команда, равнодушных в ней не видно

Заслуженный мастер спорта, эксперт «Матч ТВ» и КХЛ ТВ Александр Гуськов прокомментировал нестабильную игру «Трактора» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Трактору» нужно прибавлять в атаке, стараться действовать креативнее, побольше забивать. Думаю, тренерский штаб челябинцев активно работает над этим компонентом. Да, много валидольных матчей, которые заканчиваются с разницей в одну шайбу. Все 60 минут проходят тяжеловато, поэтому большая ответственность на защитниках и вратарях.

Но мы видели, что Петерис Скудра способен сделать боевитый коллектив, вспомните, как он работал в «Торпедо». «Трактор» может дать бой любому сопернику. Посмотрим, справится ли команда с задачами, которые поставлены перед ней на сезон, сейчас об этом говорить рано, но, повторюсь, в Челябинске боевитая команда, равнодушных в ней не видно, это факт», — сказал Гуськов «Чемпионату».