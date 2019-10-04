Хоккеисты «Трактора» поздравили педагогов с Днём учителя

В субботу, 5 октября, в России будет отмечаться День учителя. Хоккеисты «Трактора» находятся на выезде, поэтому для своих педагогов, давших им знания и заложивших характер, записали видеообращения и пригласили учителей на домашний матч.
«Воспоминания о школе, об учителе хорошие. У нас был спецкласс – вся команда, одни парни, поэтому учителям с нами было тяжело, но наш классный руководитель – Галина Дмитриевна – постоянно за нас заступалась, несмотря ни на что. Как бы мы ни чудили, как ни срывали уроки, она постоянно была за нас, поддерживала, вкладывала в нас душу.
Спасибо ей огромное, до сих пор её помню. Добрейшей души человек, спасибо ей за то время. Воспоминания хорошие, но учились мы, честно говоря, плохо, полностью уходили в хоккей, на учёбу не оставалось ни сил, ни эмоций. Тем не менее, она нас всегда поддерживала, всегда защищала, спасибо ей огромное. Всегда с добрым словом вспоминаю её», — сказал Антон Глинкин.
Обращения других игроков «Трактора» можно посмотреть на YouTube-канале «Трактора»
- 4 октября 2019
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