«Сочи» — «Авангард»: в состав гостей попал 19-летний защитник Спиценко

ХК «Сочи» и «Авангард» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт на юге России. Встреча состоится сегодня, 4 октября, начало — в 19:30 мск.



«Сочи» перед матчем с «Авангардом» потерпел четыре поражения подряд, а «ястребы» одержали две победы.



«Сочи»:



Шикин (Ахметов);

Бертильссон — Д. Александров, Шмелёв — Росен — Стрёмвалль;

Погоришный — Петров, Крикунов — Коллинз — Лугин;

Ю. Александров — Елизаров, Алтыбармакян — Точицкий — Старков;

Гордеев, Капустин — Томилин — Архипов, Рахимуллин.



«Авангард»:



Бобков (Судницин);

Бондарев — Покка, Щербак — Семёнов — Андригетто;

Пивцакин — Войнов, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;

Мартынов — Манухов, Дедунов — Стась — Потапов;

Спиценко, Грачёв — Пьянов — Кошелев.

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