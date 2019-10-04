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ХК «Сочи» — «Авангард». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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«Сочи» — «Авангард»: в состав гостей попал 19-летний защитник Спиценко

«Сочи» — «Авангард»: в состав гостей попал 19-летний защитник Спиценко
Хоккей / КХЛ 0

ХК «Сочи» и «Авангард» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт на юге России. Встреча состоится сегодня, 4 октября, начало — в 19:30 мск.

«Сочи» перед матчем с «Авангардом» потерпел четыре поражения подряд, а «ястребы» одержали две победы.

«Сочи»:

Шикин (Ахметов);
Бертильссон — Д. Александров, Шмелёв — Росен — Стрёмвалль;
Погоришный — Петров, Крикунов — Коллинз — Лугин;
Ю. Александров — Елизаров, Алтыбармакян — Точицкий — Старков;
Гордеев, Капустин — Томилин — Архипов, Рахимуллин.

«Авангард»:

Бобков (Судницин);
Бондарев — Покка, Щербак — Семёнов — Андригетто;
Пивцакин — Войнов, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;
Мартынов — Манухов, Дедунов — Стась — Потапов;
Спиценко, Грачёв — Пьянов — Кошелев.

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