«Салават» переиграл «Северсталь» и прервал серию соперника из четырёх побед

«Салават Юлаев» принимал в Уфе «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. «Северсталь» прервала победную серию из четырёх матчей.



Гости открыли счёт в начале второго периода стараниями Егора Яковлева, реализовавшего большинство. Подопечные Николая Цулыгина отыгрались в концовке игрового отрезка благодаря точному броску Петра Хохрякова. На 52-й минуте хозяева вышли вперёд после того, как ворота соперника поразил Линус Умарк, а спустя пять минут Никита Сошников реализовал численный перевес.



6 октября «Северсталь» проведёт выездной матч с «Барысом», а «Салават Юлаев» 7-го числа примет в Уфе хоккеистов «Металлурга».