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«Салават» переиграл «Северсталь» и прервал серию соперника из четырёх побед

«Салават» переиграл «Северсталь» и прервал серию соперника из четырёх побед
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» принимал в Уфе «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. «Северсталь» прервала победную серию из четырёх матчей.

Гости открыли счёт в начале второго периода стараниями Егора Яковлева, реализовавшего большинство. Подопечные Николая Цулыгина отыгрались в концовке игрового отрезка благодаря точному броску Петра Хохрякова. На 52-й минуте хозяева вышли вперёд после того, как ворота соперника поразил Линус Умарк, а спустя пять минут Никита Сошников реализовал численный перевес.

6 октября «Северсталь» проведёт выездной матч с «Барысом», а «Салават Юлаев» 7-го числа примет в Уфе хоккеистов «Металлурга».

КХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2019, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 1
Северсталь
Череповец
0:1 Яковлев (Хлыстов, Гераськин) – 24:55' (5x4)   1:1 Хохряков (Кугрышев) – 36:35' (5x5)   2:1 Умарк (Ларсен, Хартикайнен) – 51:30' (5x5)   3:1 Сошников (Умарк, Ларсен) – 56:57' (5x4)
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