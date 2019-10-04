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«Филадельфия» одолела «Чикаго» в Праге, у Проворова «-1»

«Филадельфия» одолела «Чикаго» в Праге, у Проворова «-1»
Хоккей / НХЛ 0

«Филадельфия Флайерз» встречалась с «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч состоялся в Праге, Чехия, и закончился со счётом 4:3 в пользу номинальных хозяев.

«Лётчики» открыли счёт на 7-й минуте стараниями Трэвиса Конечны, на что «ястребы» ответили голом Александера Нюландера. Во втором периоде Оскар Линдблом вернул лидерство клубу из штата Пенсильвания, а затем Конечны оформил дубль. Алекс Дебринкэт реализовал большинство за 13 секунд до сирены об окончании второго игрового отрезка. В третьем периоде Михаэль Раффль укрепил преимущество «лётчиков», но Патрик Кейн сократил отставание в счёте до минимума.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 22 минуты 53 секунды, нанёс три броска в створ ворот, провёл два силовых приёма и закончил матч с показателем полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2019, пятница. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Конечны – 06:24'   1:1 Нюландер (Kane) – 07:44'   2:1 Линдблом – 26:28'   3:1 Конечны (Лотон) – 38:04'   3:2 Дебринкэт (Kane, Густафссон) – 39:47'   4:2 Раффль (Питлик, Хег) – 49:48'   4:3 Kane (Густафссон, Кит) – 57:53'
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