«Филадельфия» одолела «Чикаго» в Праге, у Проворова «-1»

«Филадельфия Флайерз» встречалась с «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч состоялся в Праге, Чехия, и закончился со счётом 4:3 в пользу номинальных хозяев.
«Лётчики» открыли счёт на 7-й минуте стараниями Трэвиса Конечны, на что «ястребы» ответили голом Александера Нюландера. Во втором периоде Оскар Линдблом вернул лидерство клубу из штата Пенсильвания, а затем Конечны оформил дубль. Алекс Дебринкэт реализовал большинство за 13 секунд до сирены об окончании второго игрового отрезка. В третьем периоде Михаэль Раффль укрепил преимущество «лётчиков», но Патрик Кейн сократил отставание в счёте до минимума.
Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 22 минуты 53 секунды, нанёс три броска в створ ворот, провёл два силовых приёма и закончил матч с показателем полезности «-1».
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