Елесин забросил первую шайбу в АХЛ, Загидулина признали лучшим игроком матча

Клуб Американской хоккейной лиги «Стоктон Хит» обыграл на выезде «Колорадо Иглз» со счётом 5:2 в матче регулярного чемпионата.



Одну из шайб в составе победителей на свой счёт записал защитник Александр Елесин. Он отличился в третьем периоде при счёте 4:1 в пользу своей команды. Голкипер «Стоктона» Артём Загидулин отразил 28 бросков из 30 и стал первой звездой встречи.

Посмотреть видео гола Елесина можно в «твиттере» «Стоктона».



В мае нынешнего года российский защитник заключил двухлетний контракт с «Калгари Флэймз». По итогам тренировочного лагеря экс-игрока «Локомотива» отправили набираться опыта в АХЛ. Такая же участь постигла и Загидулина, который в прошлом сезоне выступал за «Металлург» в Континентальной хоккейной лиге.