Елесин забросил первую шайбу в АХЛ, Загидулина признали лучшим игроком матча
Клуб Американской хоккейной лиги «Стоктон Хит» обыграл на выезде «Колорадо Иглз» со счётом 5:2 в матче регулярного чемпионата.
Одну из шайб в составе победителей на свой счёт записал защитник Александр Елесин. Он отличился в третьем периоде при счёте 4:1 в пользу своей команды. Голкипер «Стоктона» Артём Загидулин отразил 28 бросков из 30 и стал первой звездой встречи.
Посмотреть видео гола Елесина можно в «твиттере» «Стоктона».
В мае нынешнего года российский защитник заключил двухлетний контракт с «Калгари Флэймз». По итогам тренировочного лагеря экс-игрока «Локомотива» отправили набираться опыта в АХЛ. Такая же участь постигла и Загидулина, который в прошлом сезоне выступал за «Металлург» в Континентальной хоккейной лиге.
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Очень многим из них придётся пробиваться в основу из фарм-клубов. Но есть и приятные исключения.
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