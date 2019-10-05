Граньяни — лучший защитник-бомбардир в истории минского «Динамо»

Защитник минского «Динамо» Марк-Андре Граньяни стал лучшим бомбардиром среди игроков своего амплуа в истории минского «Динамо».



В прошлом матче с «Трактором» (5:3) Граньяни забросил шайбу и набрал 81 очков в составе минского клуба. Предыдущий рекорд был установлен Ником Бэйленом (80 очков).



Впервые игрок оказался в Минске в 2016 году, когда «Динамо» возглавил Крэйг Вудкрофт. Уроженец провинции Квебек провёл в Беларуси два сезона и оба раза становился самым результативным защитником команды, а в сезоне-2017/18 и вовсе был лучшим бомбардиром.



В нынешнем сезоне 32-летний канадец провёл 13 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, отметившись пятью заброшенными шайбами и тремя результативными передачами при показателе полезности «+4».

«Торпедо» — «Динамо» Мн: Граньяни забросил шайбу в свои ворота