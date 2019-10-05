Граньяни — лучший защитник-бомбардир в истории минского «Динамо»
Защитник минского «Динамо» Марк-Андре Граньяни стал лучшим бомбардиром среди игроков своего амплуа в истории минского «Динамо».
В прошлом матче с «Трактором» (5:3) Граньяни забросил шайбу и набрал 81 очков в составе минского клуба. Предыдущий рекорд был установлен Ником Бэйленом (80 очков).
Впервые игрок оказался в Минске в 2016 году, когда «Динамо» возглавил Крэйг Вудкрофт. Уроженец провинции Квебек провёл в Беларуси два сезона и оба раза становился самым результативным защитником команды, а в сезоне-2017/18 и вовсе был лучшим бомбардиром.
В нынешнем сезоне 32-летний канадец провёл 13 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, отметившись пятью заброшенными шайбами и тремя результативными передачами при показателе полезности «+4».
«Торпедо» — «Динамо» Мн: Граньяни забросил шайбу в свои ворота
- 5 октября 2019
-
13:43
-
13:34
-
13:18
-
12:46
-
12:23
-
12:01
-
11:51
-
11:49
-
11:40
-
11:33
-
11:12
-
10:49
-
10:18
-
10:00
-
09:45
-
09:31
-
09:16
-
09:00
-
08:50
-
08:22
-
08:16
-
08:10
-
07:55
-
07:35
-
07:19
-
06:49
-
05:42
-
05:25
-
04:57
-
04:47
-
04:37
-
03:48
-
03:19
-
01:42
-
00:00
Партнерский контент