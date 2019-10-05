«Автомобилист» — «Динамо» М: Голышев впервые в сезоне сыграет в составе хозяев

«Автомобилист» и московское «Динамо» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоится в Екатеринбурге. Встреча пройдёт сегодня, 5 октября, и начнётся в 15:00 мск.



В заявку хозяев впервые в сезоне попал нападающий Анатолий Голышев, получивший травму в межсезонье.



«Автомобилист»:



Коварж (Гросс);

Гуркин — Вишневский, Доус — Дацюк — Мацек;

Василевский — Мамкин, Литовченко — Плэтт — Обидин;

Березин — Трямкин, Белоусов — Холланд — Секстон;

Овчинников, Валитов, Гареев — Кучерявенко — Голышев.



«Динамо» Москва:



Бочаров (Ерёменко);

Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;

Зайцев — Лямин, Брюквин — Полыгалов — Индрашис;

Волков — Миронов, Петунин — Ефремов — Кулёмин;

Григорьев — Прибыльский, Муранов — Игумнов — Алексеев.

Нападающий «Автомобилиста» Голышев получил травму колена в игре с «Салаватом»