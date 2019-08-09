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Нападающий «Автомобилиста» Голышев получил травму колена в игре с «Салаватом»

Нападающий «Автомобилиста» Голышев получил травму колена в игре с «Салаватом»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов после матча с «Салаватом Юлаевым» (3:2) рассказал о состоянии нападающего Анатолия Голышева.

«Я расстроен, что у нас Голышев выбыл. Там, скорее всего, боковые связки колена», — сказал Мартемьянов в эфире КХЛ ТВ.

Подопечные Андрея Мартемьянова открыли счёт на 9-й минуте встречи стараниями Джеффа Плэтта, а в середине второго игрового отрезка номинальные гости укрепили преимущество благодаря точному броску Александра Кучерявенко. Уфимский клуб сумел отыграть один гол в третьей двадцатиминутке — заброшенную шайбу на свой счёт записал Максим Майоров, а чуть позже Родион Амиров восстановил равновесие. В концовке игры победу уральцам принёс точный бросок Питера Холланда.

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