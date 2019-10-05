Руохомаа: о «Нефтехимике» осталась добрая память, благодаря ему я попал в КХЛ

Лучший бомбардир новосибирской «Сибири» Микаэль Руохомаа прокомментировал домашнюю победу над нижнекамским «Нефтехимиком» (4:2).
«Считаю, что «Сибирь» отыграла неплохо, особенно первый период. Во втором у нас появились проблемы, мы долго не могли выйти из своей зоны и вывести шайбу. В третьем задача стояла удержать преимущество, что мы и сделали. Наверное, можно было сыграть и поуверенней в середине встречи, нужно было продолжать делать то, что мы делали в стартовом отрезке и применять форчекинг.
Был ли этот матч особенным для меня и Пуустинена? Я не выделяю матч против бывшей команды из ряда других, но, конечно, приятно выиграть у «Нефтехимика». О Нижнекамске у меня остались самые добрые воспоминания, благодаря этой команде я попал в КХЛ, но сейчас я играю за «Сибирь», и мы стараемся сделать всё, чтобы наша команда выигрывала.
Какие ощущения после тяжёлого выезда на Дальний Восток? Думаю, мы с каждым матчем набираем, играем лучше. Последний матч с «Адмиралом» получился очень неплохим, мы заслужили победу», — сказал Руохомаа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.
- 5 октября 2019
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