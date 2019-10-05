«Авангард» опроверг сообщение о смерти Мнацяна

Хоккейный клуб «Авангард» опроверг своё сообщение о смерти защитника Самвела Мнацяна.
«Несмотря на появившуюся от знакомых Самвела Мнацяна информацию, его родственники сообщили, что он жив и, хоть и находится в тяжелом состоянии, продолжает бороться. Мы желаем Самвелу здоровья и сил, как и его близким!», — указано в сообщении клуба в «Твиттере».
Во время предсезонного сбора «Сибири» в августе 2018 года Мнацян почувствовал боли в спине, после чего обратился к врачам. Обследование выявило у хоккеиста опухоль. Поездка в Германию к профильным специалистам подтвердила онкологию.
За свою карьеру в КХЛ Мнацян выступал в составе «Барыса», «Нефтехимика» и «Адмирала». Всего в лиге провёл 183 матча и набрал 13 (4+9) очков при показателе полезности «-19».
- 5 октября 2019
-
17:36
-
17:25
-
17:23
-
17:17
-
17:11
-
17:05
-
17:02
-
16:56
-
16:50
-
16:46
-
16:45
-
16:40
-
16:35
-
16:24
-
16:15
-
15:52
-
15:27
-
15:00
-
14:30
-
14:21
-
14:08
-
13:43
-
13:34
-
13:18
-
12:46
-
12:23
-
12:01
-
11:51
-
11:49
-
11:40
-
11:33
-
11:12
-
10:49
-
10:18
-
10:00