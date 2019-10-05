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«Авангард» опроверг сообщение о смерти Мнацяна

«Авангард» опроверг сообщение о смерти Мнацяна
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Авангард» опроверг своё сообщение о смерти защитника Самвела Мнацяна.

«Несмотря на появившуюся от знакомых Самвела Мнацяна информацию, его родственники сообщили, что он жив и, хоть и находится в тяжелом состоянии, продолжает бороться. Мы желаем Самвелу здоровья и сил, как и его близким!», — указано в сообщении клуба в «Твиттере».

Во время предсезонного сбора «Сибири» в августе 2018 года Мнацян почувствовал боли в спине, после чего обратился к врачам. Обследование выявило у хоккеиста опухоль. Поездка в Германию к профильным специалистам подтвердила онкологию.

За свою карьеру в КХЛ Мнацян выступал в составе «Барыса», «Нефтехимика» и «Адмирала». Всего в лиге провёл 183 матча и набрал 13 (4+9) очков при показателе полезности «-19».

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