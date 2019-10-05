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СКА — «Трактор». Платная прямая трансляция
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17:20 Мск
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СКА — «Трактор»: у хозяев первый матч проведёт Белов, Хелльберг — в заявке

СКА — «Трактор»: у хозяев первый матч проведёт Белов, Хелльберг — в заявке
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы петербургского СКА и челябинского «Трактора» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информирует с места событий корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова. Встреча в Санкт-Петербурге состоится сегодня, 5 октября, начало игры — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первый матч в сезоне проведёт защитник СКА Антон Белов.

СКА:

Мельничук (Хелльберг);
Токранов – Рундблад, Ткачёв – Лехтеря – Плотников;
Дыбленко – Зуб, Тихонов – Кемппайнен – Карпов;
Белов – Земчёнок, Барабанов – Бывальцев – Дергачёв;
Галенюк, Кагарлицкий – Каблуков – Кетов, Марченко.

«Трактор»:

Демченко (Федотов);
Виртанен – Меньшиков, Гика – Седлак – Томас;
Терещенко – Сергиенко, Кручинин – Шаров – Кейлоф;
Карпухин – Бородкин, Глинкин – Шолохов – Фатеев;
Ясенский, Тридчиков – Карлин – Косов, Мансуров.

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