СКА — «Трактор»: у хозяев первый матч проведёт Белов, Хелльберг — в заявке

Стали известны составы петербургского СКА и челябинского «Трактора» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информирует с места событий корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова. Встреча в Санкт-Петербурге состоится сегодня, 5 октября, начало игры — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Первый матч в сезоне проведёт защитник СКА Антон Белов.



СКА:



Мельничук (Хелльберг);

Токранов – Рундблад, Ткачёв – Лехтеря – Плотников;

Дыбленко – Зуб, Тихонов – Кемппайнен – Карпов;

Белов – Земчёнок, Барабанов – Бывальцев – Дергачёв;

Галенюк, Кагарлицкий – Каблуков – Кетов, Марченко.



«Трактор»:



Демченко (Федотов);

Виртанен – Меньшиков, Гика – Седлак – Томас;

Терещенко – Сергиенко, Кручинин – Шаров – Кейлоф;

Карпухин – Бородкин, Глинкин – Шолохов – Фатеев;

Ясенский, Тридчиков – Карлин – Косов, Мансуров.