СКА — «Трактор»: у хозяев первый матч проведёт Белов, Хелльберг — в заявке

Стали известны составы петербургского СКА и челябинского «Трактора» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информирует с места событий корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова. Встреча в Санкт-Петербурге состоится сегодня, 5 октября, начало игры — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Первый матч в сезоне проведёт защитник СКА Антон Белов.
СКА:
Мельничук (Хелльберг);
Токранов – Рундблад, Ткачёв – Лехтеря – Плотников;
Дыбленко – Зуб, Тихонов – Кемппайнен – Карпов;
Белов – Земчёнок, Барабанов – Бывальцев – Дергачёв;
Галенюк, Кагарлицкий – Каблуков – Кетов, Марченко.
«Трактор»:
Демченко (Федотов);
Виртанен – Меньшиков, Гика – Седлак – Томас;
Терещенко – Сергиенко, Кручинин – Шаров – Кейлоф;
Карпухин – Бородкин, Глинкин – Шолохов – Фатеев;
Ясенский, Тридчиков – Карлин – Косов, Мансуров.
- 5 октября 2019
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