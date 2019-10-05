«Витязь» — «Спартак»: Самонов получил травму, голкипера заменил Ежов
Голкипер подмосковного «Витязя» Александр Самонов получил травму в третьем периоде матча с московским «Спартаком». Голкипер повредил ногу и покинул площадку с помощью врачей, на замену вышел Илья Ежов.
В матче продолжается третий период, счёт 1:0 в пользу «Спартака».
«Витязь»:
Самонов (Ежов);
Ержабек — Евсеенков, Макеев — Швец-Роговой — Выглазов;
Головков — Лаюнен, Гребенщиков — Аалтонен — Йормакка;
Катичев — Воронков, Монс — Чернов — Артюхин;
Пыленков, Шевченко — Колтыгин — Ларичев. Петраков.
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Гончаров — Вишневский, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;
Рылов — Херсли, Фёдоров — Ганзл — Хохлачёв;
Кулик — Гришин, Кокарев — Юньков — Столяров;
Тришин, Шабловский, Лещенко — Шашков — Цыплаков.
- 5 октября 2019
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