«Витязь» — «Спартак»: Самонов получил травму, голкипера заменил Ежов

Голкипер подмосковного «Витязя» Александр Самонов получил травму в третьем периоде матча с московским «Спартаком». Голкипер повредил ногу и покинул площадку с помощью врачей, на замену вышел Илья Ежов.



В матче продолжается третий период, счёт 1:0 в пользу «Спартака».



«Витязь»:



Самонов (Ежов);

Ержабек — Евсеенков, Макеев — Швец-Роговой — Выглазов;

Головков — Лаюнен, Гребенщиков — Аалтонен — Йормакка;

Катичев — Воронков, Монс — Чернов — Артюхин;

Пыленков, Шевченко — Колтыгин — Ларичев. Петраков.



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Гончаров — Вишневский, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;

Рылов — Херсли, Фёдоров — Ганзл — Хохлачёв;

Кулик — Гришин, Кокарев — Юньков — Столяров;

Тришин, Шабловский, Лещенко — Шашков — Цыплаков.