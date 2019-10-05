Индрашис: в трёх поражениях «Динамо» не было ничего страшного
Нападающий московского «Динамо» Микс Индрашис поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с екатеринбургским «Автомобилистом» (4:1).
«Выиграли за счёт командной работы. В предыдущей игре у нас не очень шло, но сегодня все бились друг за друга и в итоге победили. После второй шайбы почувствовали себя посвежее, поймали нужные эмоции, начали ещё лучше играть. В целом на каждую игру мы выходим за победой. Знали, что «Автомобилист» — хорошая команда, с хорошими, забивающими звеньями. Подготовились к этому. До этого, к сожалению, уступили в трёх матчах, но ничего страшного тут нет. Некоторые выигрывают десять матчей подряд, некоторые — проигрывают», — приводит слова Индрашиса официальный сайт КХЛ.
Московское «Динамо» обыграло «Автомобилист», прервав серию поражений
- 5 октября 2019
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