Столяров: мы пока не на своём месте. «Спартак» должен быть выше в таблице

Нападающий «Спартака» Геннадий Столяров поделился впечатлениями от выигранного матча с подмосковным «Витязем» (2:1 Б).
«Серьёзно настраивались, хотели реабилитироваться за предыдущее поражение от ЦСКА. Волей-неволей смотрим в турнирную таблицу, видим, где мы находимся. Конечно, пока не на своём месте. «Спартак» должен быть выше. Вышли на лёд с огромным желанием. Могли, наверное, пораньше забить второй гол, чтобы успокоиться и довести матч до победы в основное время. Но пока нам трудно даются голы. Нечасто увидишь, но нам не дали ни одного большинства, хотя мы много в зоне соперника провели времени. Хорошо, что выиграли по буллитам, нам нужны очки очень сильно.
«Витязь»? Хорошая команда. Играют организованно, ничего не выдумывают. Здорово вратари у «Витязя» выглядят. В прошлом году я играл в этой команде, там много осталось ребят, к которым я очень тепло отношусь. Нам было интересно играть против «Витязя». Было видно, что соперник на подъёме, игроки обрели уверенность после победной серии», — приводит слова Столярова пресс-служба клуба.
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