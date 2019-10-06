Ларионов: в НХЛ готовы к диалогу о проведении матчей в России

Советник главы штаба сборной России Игорь Ларионов рассказал, как обстоит дело с возможным проведением матчей НХЛ в России.
«По поручению Романа Ротенберга и ФХР посетил матч НХЛ в Праге между «Чикаго» и «Филадельфией». Основная цель визита — договор о намерениях проведения матчей НХЛ в России в следующем сезоне. Билл Дэйли, вице-президент НХЛ, и его ассистенты Джейми Хоран и Дэвид Пропер готовы к диалогу. Было бы приятно увидеть «Вашингтон» и «Детройт» на аренах России с командами КХЛ, а также их игру между собой.
Диалог будет иметь продолжение через месяц в Стокгольме во время игр «Тампа» — «Баффало». Очень надеюсь, что это произойдёт и российские болельщики получат огромное удовольствие от этих противостояний», — написал Ларионов в «Инстаграме».
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