Бэбкок: не был уверен, что Михеев понимает меня, но он всё сделал хорошо

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок после проигрыша в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс» (5:6 Б) прокомментировал эпизод в овертайме, когда выпустил на лёд российского нападающего Илью Михеева при игре «три на четыре».

«Выпустил его в меньшинстве в овертайме. Даже не был уверен, понимает ли он, что я ему говорю, но он всё сделал и при этом выглядел хорошо. И это отлично. С каждым днем он становится всё лучше», — цитирует Бэбкока пресс-служба НХЛ.

«Монреаль» одержал первую победу в новом сезоне в регулярном чемпионате НХЛ. В предыдущем матче команда уступила «Каролине» (3:4 Б). «Торонто» в свою очередь потерпел первое поражение за три матча.