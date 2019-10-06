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Пашков: КХЛ и ФХР должны взять назначение тренера в «Локомотиве» под контроль

Пашков: КХЛ и ФХР должны взять назначение тренера в «Локомотиве» под контроль
Хоккей / КХЛ 0

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о проблемах «Локомотива» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Вспоминаю очень правильную практику времен СССР, когда осуществлялся централизованный и щепетильный контроль тренерских кадров. Работал специальный тренерский совет, на котором каждый специалист защищал план работы и получал добро на назначение.

Считаю, и ФХР, и КХЛ имеет смысл подумать над возрождением этого совета, взяв назначение тренера в «Локомотиве» и других проблемных клубах под контроль. Это позволит не пускать в лигу новых Мактавишей.

В интересах института сборных, чтобы в клубах трудились качественные тренеры, которые уделяют большое внимание работе с молодёжью. Мы все помним, как ярко год назад смотрелись в том же «Локомотиве» Денисенко, Коваленко и другие юниоры, а при Мактавише они, увы, ушли в тень», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.

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