Нисканен: Проворов уже не первый сезон является важной частью «Филадельфии»

Защитник «Филадельфии Флайерз» Мэтт Нисканен поделился мнением об одноклубнике — российском защитнике Иване Проворове.



«Проворов уже не первый сезон является важной частью нашей команды и одним из сильнейших её игроков. Очень хорошо, что в составе «Филадельфии» есть такой хоккеист. Надеюсь, все вместе мы проведём успешный сезон, хорошее начало которому положено в очень непростой встрече с «Чикаго», которую нам всё же удалось выиграть», — приводят слова Нисканена «Известия».



В сентябре Проворов подписал шестилетний контракт на общую сумму $ 40,5 млн (среднегодовая зарплата — $ 6,75 млн), подписной бонус составил $ 12 млн. В первые три года договора 22-летний хоккеист заработает $ 18,625 млн, в следующие три — $ 21,875 млн.

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